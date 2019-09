E se ci fosse Loki dietro il piano di Thanos sulle Gemme dell'Infinito?

Le intenzioni di Thanos sono state chiare sin dal primo momento: dimezzare la vita presente nell'Universo allo scopo di creare un perfetto equilibrio tra risorse a disposizione e sfruttamento delle stesse da parte degli esseri viventi. Secondo una teoria, però, potrebbe non esser stato lui a pensare di poter utilizzare le Gemme.

Durante i flashback che vediamo in Avengers: Infinity War possiamo infatti notare come Thanos non si curi troppo del mezzo attraverso il quale raggiungere il suo fine: lui e il suo esercito vagano infatti da un pianeta all'altro decimando fisicamente la popolazione, senza farsi troppi scrupoli.

Da dov'è saltata fuori, quindi, l'idea di potersi servire delle Gemme e del Guanto? La teoria in questione tira fuori senza troppi indugi il nome di Loki. Il fratellastro di Thor, conscio dell'esistenza di una copia del Guanto dell'Infinito presente ad Asgard, potrebbe infatti aver suggerito al Titano Pazzo un modo sicuramente più complesso ma più pulito per raggiungere il suo scopo.

A questo punto, naturalmente, toccherebbe anche guardare con occhi nuovi gli eventi del primo Avengers: l'attacco di Loki, infatti, potrebbe esser stato soltanto un diversivo per distogliere l'attenzione dal vero, grande piano. Che dire: il povero Loki non ha neanche fatto in tempo a smettere i panni del villain che subito si ritrova invischiato in qualcosa di losco! Sarà vero? Per ora è solo una teoria.

Le gesta di Thanos hanno comunque sicuramente giovato a Marvel: Avengers: Endgame è il più grosso incasso di sempre al botteghino ed i Russo ancora stentano a crederci. I due registi sono però orgogliosi del loro lavoro, del quale non cambierebbero un solo dettaglio.