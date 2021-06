Loki, dei nuovi Funko Pop si aggiungono alla wave dedicata alla serie Marvel: scopriteli!

Dopo l'uscita di soli due episodi di Loki su Disney+, Funko ha deciso di annunciare due nuovi Pop ispirati alla serie Marvel con protagonista Tom Hiddleston: di quali personaggi si tratterà questa volta?

A inizio mese era stata anticipata l'uscita dei primi Funko Pop legati alla serie Loki, più precisamente i Funko con le fattezze di Loki e Mobius, ma sapevamo già che presto ne sarebbero arrivati altri. Dopotutto, anche a voler prendere in considerazione solo le numerose Varianti di Loki, a cui si ispireranno con tutta probabilità almeno un paio dei Pop successivi, c'era solo da aspettarsi un imminente annuncio.

Ma i prossimi Funko in arrivo non sono relativi ad alcuna Variante del Dio dell'Inganno, bensì ai personaggi interpretati da Gugu Mbata-Raw e WunmiMosaku, ovvero Ravonna Renslayer e Hunter B-15, ai quali si aggiunge anche la già amatissima mascotte della TVA, Miss Minutes (nei commenti del post noterete che sono in molti a chiedere un singolo Pop o addirittura un Giant Pop del personaggio).

"In arrivo: Marvel Studios’ Loki – Ravonna Renslayer con Miss Minutes (Pop! & Buddy) e Hunter B-15 (Amazon exclusive) #MarvelMustHaves #Funko #FunkoPop #Loki @officialloki".

E voi, di quali personaggi di Loki vorreste vedere realizzato un Funko Pop? E quali credete che saranno i prossimi Funko in arrivo per questa wave? Fateci sapere la vostra nei commenti.