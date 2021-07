Loki, non solo Kang: la serie Disney ha introdotto altri villain Marvel?

Il finale della prima stagione di Loki è stato davvero importante per tutti i fan e per il futuro del Marvel Cinematic Universe, perché nel corso della puntata conclusiva abbiamo scoperto il vero creatore della TVA, nient'altro che Kang il Conquistatore, o Colui che Resta, o Nathaniel Richards, comunque interpretato da Jonathan Majors.

Quello che è ormai stato ripetuto più e più volte dai creatori di Loki, dalla regista Kate Herron ed è ormai dominio di tutti, è che quello visto in Loki non sarà l'unico Kang che vedremo nel MCU, dato che sono in arrivo molte varianti dello stesso, alcune davvero inferocite e malvage, con il solo scopo di conquistare (in nomen omen) quanti più mondi possibili del Multiverso.



Ebben, a quanto pare questa "ondata" di malvagi Kang ha una controparte fumettistica chiara conosciuta come Il Consiglio dei Kang", oppure rinominata di recente la "Kang Collective". Nella serie, il Kang che abbiamo conosciuto era la Variante Buona del 31° secolo, desiderosa di condividere le sue conoscenze con tutte le altre sue varianti, questo finché non entrano in gioco quelle malvage, appunto la Kang Collective. E nei fumetti gli elementi in comune con questa storia sono simili, con qualche differenza. Immortus (che è la variante più antica dei Kang) manipola la creazione del Consiglio dei Kang, una forza d'attacco destinata a dare la caccia ed eliminare le varianti di Kang che minacciano i grandi piani di Immortus per le linee temporali.



In seguito, tuttavia, la Marvel introdusse delle differenze come il Consiglio dei Cross-Time Kang, che vide vari esseri assumere il mantello e l'armatura di Kang dopo aver ucciso altre varianti o versioni androide del personaggio. Più di recente, il Kang Collective è un insieme di varianti di Kang con le forme più assurde.