Loki e i legami con Doctor Strange in the Multiverse of Madness: parla Michael Waldron!

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita della nuova serie Loki, l'autore Michael Waldron ha parlato dei futuri collegamenti con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, atteso sequel della saga stand-alone di Benedict Cumberbatch diretto da Sam Raimi.

Partendo da Avengers: Endgame, dove Loki (Tom Hiddleston) fugge dall'anno 2012 usando un Tesseract rubato, la serie segue questa "Variante Loki" e il suo arresto da parte della TVA, un'organizzazione che protegge il tempo e impedisce crimini contro la Sacra Linea Temporale creata dagli onniscienti Custodi. Non rispettare la Sacra Linea Temporale genera degli eventi Nexus, che se lasciati liberi di 'proliferare' possono portare ad un "diramarsi nella follia" - o ad un Multiverso della follia.

"Penso che tutti avranno un'idea più chiara quando la serie sarà finita", ha detto Waldron a ComicBook quando gli è stato chiesto di parlare dei collegamenti tra Loki e Doctor Strange 2. "Dirò solo che il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato quello di raccontare una storia completa ed emozionante che potesse essere stand-alone, ma che alla fine mostrasse una nuova direzione da percorrere."

Waldron aveva precedentemente rivelato che la serie avrebbe avuto "ramificazioni di vasta portata in tutto il futuro del MCU" e l'avvertimento di Miss Minutes sulle linee temporali fuori controllo che si diramano "nella follia" non sembra essere una coincidenza. Ricordiamo che Elizabeth Olsen, protagonista di WandaVision, tornerà nel ruolo di Scarlet come co-protagonista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness: la serie con Tom Hiddleston sarà anche collegata a Spider-Man: No Way Home, e in precedenza era stato indicato che insieme WandaVision, Loki, Spider-Man 3 e Doctor Strange 2 avrebbero formato un arco narrativo completo.

