Loki sarà in Deadpool 3? Tom Hiddleston ci sta: 'Sarebbe divertentissimo'

Mentre cala il sipario su Loki 2, l'ormai ex dio dell'inganno sarebbe già pronto a una nuova avventura ma ben più divertente e con l'eroe più irriverente dell'MCU: Deadpool! Le parole di Tom Hiddleston sembrano suggerire che il fatidico incontro tra i due è sempre più vicino!

Deadpool 3 sarà l'unico film MCU del 2024 e dunque l'ipotesi più concreta di rivedere Loki dopo il finale della seconda stagione della serie TV da solista appena terminata su Disney+. Pare, infatti, che Loki 2 avrà un ruolo importante in Deadpool 3 e come potrebbe, dunque, rivelarsi il dio delle storie assente? Lo stesso Tom Hiddleston ha parlato della possibilità di incontrare il mercenario nel corso del podcast Phase Zero di ComicBook.com: "Sarebbe divertente - afferma l'attore di Loki - Sì. Sono molto curioso di vedere cosa direbbe Deadpool di Loki. Penso che sarebbe raggelato. Anche se Loki notoriamente è eloquente, quindi penso che darebbe il meglio".

Tuttavia, si tratta di rumor e sebbene la grande disponibilità di Hiddleston non sembra esserci ancora l'ufficialità di un cameo di Loki in Deadpool 3. Ma mai dire mai! Le riprese di Deadpool, terminato anche lo sciopero SAG-AFTRA riprenderanno a breve, e chissà che non ci sia ancora posto per il dio delle storie.