Loki 2, mix di Multiversi: new entry da Everything Everywhere All At Once e Indiana Jones!

Grande attesa per il nuovo set di episodi di Loki dopo il grande successo della prima stagione, che le ha permesso di diventare una delle uniche due serie Marvel Cinematic Universe a ottenere il rinnovo. E ora al cast si aggiunge l'attore di un film competitor che aveva giurato vendetta al Multiverso Marvel. Ecco chi è!

Tantissimi annunci, trailer e materiali promozionali vari si susseguono dal D23 di Disney. Solo nella mattinata di ieri ne erano arrivati a decine per quanto riguarda l’animazione e i live-action per la fascia più giovane: da un trailer esclusivo per Haunted Mansion all’annuncio a sorpresa del nuovo musical Wish con Ariana DeBose, fino alla prima serie longform Pixar con Win or Lose. Per quanto riguarda i franchise di più recente acquisizione invece, si parla della CGI rivoluzionaria di Avatar 2 e del trailer definitivo di National Treasure.

Ma per quanto riguarda i Marvel Studios, la mole di novità e annunci è stata ovviamente impareggiabile. Da un lato, è stato mostrato il primo trailer esclusivo di Ironheart e secondo la stessa strategia a porte chiuse anche quello della seconda stagione di Loki. Ma a fianco di questo, alcune novità sono state annunciate sul palco del D23. Fra queste, una new entry nel cast che stupisce più che altro per la concomitanza, pure venata di ironia, che aveva unito i due prodotti alla vigilia dell’uscita di Everything Everywhere All At Once.

All’epoca infatti, Jamie Lee Curtis aveva difeso le premesse autoriali e “impegnate” del Multiverso di A24 contro lo strapotere Marvel, al tempo nel pieno della distribuzione del suo Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ora l’attore Ke Huy Quan, noto interprete bambino negli Anni ’80 per il suo ruolo nei Goonies e poi di Short in Indiana Jones - che conferma ora l'addio definitivo di Harrison Ford - ha annunciato a sorpresa di essersi unito al cast. Quan era relativamente sparito dalle scene prima di riapparire su grande schermo con il film campione d’incassi di A24. In Italia uscirà a ottobre, voi avete già avuto modo di vederlo nella versione digital originale?