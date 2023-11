Tra Loki 2, Avengers e Fantastic 4: 5 modi in cui potrebbe arrivare il Dottor Destino

È inutile fare finta di niente: tutti vogliamo l'arrivo del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe. Ma quando e come potrebbe succedere? Proviamo a fare qualche ipotesi assieme con i prossimi prodotti dell'universo condiviso.

Cominciamo con la seconda stagione di Loki. Sappiamo che è il momento meno consono per inserire direttamente il Dottor Destino, però almeno un cenno alla Latveria, magari in una post-credit, potrebbe dare solo l'idea che il personaggio esiste in qualche maniera, o comunque vedrà la luce in futuro. Anche se, per chi vuole, ecco l'articolo spoiler di Variety sul finale di Loki 2.

Ovvio che il film più gettonato per avere Victor Von Doom è I Fantastici 4, ma ci sono talmente tante incognite su questo prodotto che siamo ancora in alto mare. Visto quanto poco Kang c'è stato finora è probabile che sarà lui il villain del film, e forse in quel caso Victor sarà ancora, appunto, Victor, prima di diventare sovrano di Latveria e supervillain.

A quel punto il Dottor Destino potremmo vederlo tra The Kang Dynasty e Secret Wars. Sarebbe un gran bel colpo avere Doom che a sorpresa distrugge Kang (anzi, magari tutti i Kang) diventando come nei fumetti il sovrano del multiverso collassato in Secret Wars. Anche se forse è più un sogno nostro che un'opzione realizzabile.

Fra le idee per vedere Dottor Destino però c'è anche il prossimo Captain America. La presenza della Latveria e del suo sovrano potrebbe essere inserita in questo film, anche senza vedere proprio Victor.

Ultima opzione, anche se meno probabile, un accenno in Blade. Ci immaginiamo comunque una presenza magari solo a parole, ma con Blade si potrebbe già fare riferimento alla parte esoterica e mistica del Dottor Destino, inserendolo nella continuity del Marvel Cinematic Universe.

E secondo voi quando arriverà il Dottor Destino? Ditecelo nei commenti, intanto eccovi tutti gli scoop sulla Saga del Multiverso MCU.