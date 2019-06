Il logo ufficiale di Black Widow potrebbe essere molto simile a questo

Continuano incessanti le riprese dell'attesissimo Black Widow di casa Marvel Studios, film stand alone dedicato alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson e diretto da Cate Shortland, e dopo il presunto logo leaked di questa mattina, qualcuno ha pensato bene di ricostruirlo in alta definizione e caricarlo online.

Stiamo parlando del logo di Black Widow in questa foto, dove compare stampato sulla sedia di qualche membro del cast o direttamente della regista e che proverrebbe dunque dal set della produzione. L'immagine è stata caricata via Reddit e ha fatto velocemente il giro della rete, finché presumibilmente qualche fan non ha deciso di ricostruirlo in digitale e dargli quella che potrebbe essere "la forma" ufficiale che vedremo poi nel vario merchandising e nel materiale promozionale.



Non è ufficiale e l'immagine che trovate in calce non è stata diffusa per canali riconosciuti della Disney o dei Marvel Studios, ma si tratta - lo ripetiamo - di una ricostruzione di qualche fan che però potrebbe rappresentare l'immagine definitiva del logo, sempre che quello visto sulla sedia dal set sia effettivamente quello ufficiale.



In attesa di capirlo, vi ricordiamo che Black Widow vede nel cast Florence Pugh, Rachael Weisz, David Harbour e Ray Winstone. Il cinecomic non ha ancora una data d'uscita ufficiale, che dovrebbe essere però rivelata a breve, o durante un panel alla Hall H del San Diego Comic-Con o al D23 di Anaheim.