Ecco il logo ufficiale dei 20th Century Studios della Disney

A poco più di due settimane dall'annuncio del cambio di nome per la 20th Century Fox e la Fox Searchlight, che si chiameranno ora 20th Century Studios e Searchlight Pictures, ecco sbarcare finalmente online il logo ufficiale del primo "nuovo" studio che andrà a sostituire quello iconico dell'ormai scomparsa Fox.

Come potete vedere anche dall'immagine copertina, a cambiare nel logo è soprattutto la parte finale, che non vede più la presenza della parola FOX sostituita invece a STUDIOS, inserita comunque in modo armonioso all'interno di una composizione generalmente rimasta identica, struttura e tutto il resto. Impossibile d'altronde toccare nel profondo una vera e propria "istituzione" delle introduzioni cinematografiche, anche se ora sotto l'egida della Disney che ha cambiato titolo per motivi puramente commerciali e d'etichetta.



Quello della Searchlight Pictures ve lo avevamo invece mostrato nel giorno dell'annuncio dell'ufficializzazione del cambio dei nomi. Vedremo il logo della 20th Century Studios in movimento già a fine febbraio con Il richiamo della Foresta, adattamento del romanzo di Jack London con protagonista il mitico Harrison Ford.



Vi piace? Già sentite la mancanza dalla Fox? Diteci la vostra nella sezione commenti in calce alla notizia. Disney e Fox si sono fuse ufficialmente lo scorso anno, dando vita a uno dei più grandi conglomerati di sempre nel mondo dell'intrattenimento e delle informazioni.