Logo e prima immagine del live-action di Dumbo dal panel Disney del CinemaCon

Nel corso del panel Disney al CinemaCon di Las Vegas sono state mostrate due immagini di Dumbo, il live-action del Classico, diretto da Tim Burton. Possiamo dare un primo sguardo all'elefantino che potremmo vedere nel film e al logo del titolo. Le immagini rientrano in un filmato mostrato durane l'evento, tra i vari progetti Disney.

Nel video venivano mostrate soprattutto varie immagini dal dietro le quinte del film, con i commenti degli attori sulla lavorazione della pellicola.

Ma la curiosità è tutta per l'aspetto del giovane Dumbo che probabilmente, a meno di cambiamenti clamorosi in sede grafica, vedremo nel prossimo live-action.

Cathleen Tiff della Disney ha spiegato che il film sarà una versione diversa e più ampia del racconto che abbiamo imparato ad amare nel film d'animazione:"Abbiamo ampliato la storia, portandola come punto di partenza per una nuova storia di Dumbo".

La descrizione del video che è trapelata da chi era presente racconta del personaggio di Danny DeVito che raduna le persone in un circo, creando un'atmosfera d'attesa per Dumbo, l'incredibile elefante volante.

Colin Farrell spiega che si tratta di 'una storia completamente nuova'. "L'originale termina con l'elefante che vola" ha spiegato DeVito "Questo film inizia da li e va oltre".

Il personaggio di Danny DeVito rimprovera i dipendenti del circo per non aver fatto il loro lavoro e aver degradato l'elefante. Il suo personaggio lotta mentre gli affari per il circo stanno morendo.

Il live action di Dumbo è diretto da Tim Burton, da una sceneggiatura di Ehren Kruger. Il film vede per protagonisti Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Alan Arkin e Danny DeVito. L'uscita è prevista per il 29 marzo 2019.