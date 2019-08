I loghi ufficiali dei film MCU di X-Men e Fantastici 4 saranno svelati alla D23?

Se la presentazione della Fase 4 del MCU avvenuta nel corso del Comic-Con 2019 non dovesse esservi bastata, sappiate che tra qualche settimana i Marvel Studios potrebbero tornare alla carica.

Dal 23 al 26 agosto infatti si terrà la D23 Expo 2019, dove la major presenterà tutte le novità per la prossima stagione e non solo, con focus specifici su Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ormai imminente, il servizio di streaming on demand Disney+ e tanto altro ancora.

Com'è facile intuire anche la presenza di Kevin Feige e dei suoi Marvel Studios sarà abbastanza preponderante, dato che ad oggi il listino degli originali Disney+ è quasi totalmente un monopolio del Marvel Cinematic Universe: sono ben cinque infatti le serie tv che debutteranno sulla piattaforma on demand, Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, Loki, What if? e Occhio di Falco, tutte previste tra il 2020 e il 2021, ma secondo alcune voci di corridoio il panel Marvel Studios al D23 presenterà anche qualche sorpresa.

Nello specifico, durante la conferenza potrebbero essere presentati i loghi ufficiali di X-Men e Fantastic Four, attesissimi progetti MCU cui al Comic-Con Kevin Feige ha potuto solo accennare brevemente, causa "mancanza di tempo".

Come ricorderete infatti dopo aver annunciato Blade alla fine della conferenza stampa, Feige ha citato sia i Fantastici Quattro che gli X-Men (andava talmente di fretta che si è riferito a loro come "i Mutanti"), dicendo però che il tempo a disposizione era terminato e che ne avrebbe parlato un'altra volta.

Che quest'altra volta citata sia proprio la D23 Expo? Secondo i rumor è così, ma bisognerà aspettare il penultimo week-end di agosto per averne la certezza o la smentita.