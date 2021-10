Logan - The Wolverine, sei anni fa il primo trailer: il post nostalgico di Hugh Jackman

Mentre i fan sperano sempre di vedere Wolverine nel Marvel Cinematic Universe, sono passati già sei anni dall'uscita del primo trailer di Logan - The Wolverine. Il film, diretto da James Mangold, è il terzo spin-off dedicato al mutante interpretato da Hugh Jackman, che ha voluto celebrare la ricorrenza su Twitter.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Hugh Jackman ha condiviso il trailer di Logan - the Wolverine, taggando nel post Patrick Stewart e Dafne Keen oltre a James Mangold, e ricordando appunto che "sei anni fa in questo giorno veniva pubblicato il primo trailer di #Logan".

Curiosamente, poco prima lo stesso attore aveva pubblicato un altro tweet, poi prontamente cancellato perché contenente un errore: parlava infatti di quattro anni dall'uscita del film anziché sei. Il primo post era accompagnato anche da una frase più toccante: "Un momento, un film, un cast e una troupe a cui sarò per sempre grato."

Identificato ormai da tutti i fan nel ruolo di Wolverine, Hugh Jackman ha ottenuto quel ruolo anche grazie al rifiuto di Viggo Mortensen: qualche mese fa l'attore, visto anche in Il Signore degli Anelli, ha raccontato di non aver accettato la parte perché in quel momento infastidito dall'idea di dover interpretare per anni e anni lo stesso personaggio.