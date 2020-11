Logan, Hugh Jackman e la disidratazione indotta: la follia per le scene a torso nudo

Hugh Jackman addusse principalmente a due motivazioni la scelta di abbandonare il ruolo di Wolverine dopo Logan: la paura di tirare troppo a lungo la corda arrivando a stancare gli stessi fan che l'avevano adorato per tanti anni e, soprattutto, l'impossibilità di reggere i tanti sforzi imposti dal ruolo fisicamente parlando.

L'età e qualche problema di salute cominciarono a sembrare ostacoli impossibili da ignorare per il buon Hugh, che decide quindi di appendere gli artigli al chiodo regalandoci con Logan un ultimo, meraviglioso canto del cigno. Un addio alle armi per il quale, naturalmente, l'attore non si risparmiò neanche per un istante.

Va ricordato, in particolare, il pericolosissimo procedimento di disidratazione indotta a cui Jackman si sottoponeva prima di girare le scene a torso nudo: la star di Logan perdeva liquidi per ben 48 ore prima di girare una scena allo scopo di asciugare il più possibile il fisico, tecnica già adottata da Jackman stesso durante le riprese de I Miserabili (lo scopo era quello di conferire un aspetto il più sofferto possibile al personaggio dell'attore, Jean Valjean).

Un procedimento decisamente rischioso se non attuato con criterio, come lo stesso Jackman ci tenne a ribadire sconsigliando vivamente ai suoi fan di imitarlo! Per approfondire la meravigliosa performance del nostro Hugh, intanto, qui trovate la nostra recensione di Logan.