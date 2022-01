Logan, i fan della Marvel adorerebbero un reboot per introdurre X-23 di Dafne Keen

Nel futuro del Marvel Cinematic Universe ci sarà ampio spazio per l'introduzione di quei personaggi i cui diritti sono da poco tornati nelle mani dei Marvel Studios, come ad esempio i Fantastici 4 e gli X-Men. A proposito di questi ultimi, un utente di Reddit lancia una succosa suggestione: e se Marvel rebottasse il personaggio di X-23 da Logan?

La proposta è sicuramente affascinante, dato che per reboot del personaggio si intende alla maniera in cui i Marvel Studios hanno operato finora con quei personaggi che sono stati introdotti nel Marvel Cinematic Universe dopo aver fatto parte di altri universi narrativi con lo stesso interprete (si pensi al J.J. Jameson di J.K Simmons o gli altri personaggi apparsi in Spider-Man: No Way Home). L'utente di Reddit in questione propone ai Marvel Studios di fare lo stesso con la X-23 di Dafne Keen apparsa in Logan - The Wolverine, ultimo film di Hugh Jackman nel ruolo del mutante con gli artigli.

Mentre lo studio è impegnato nella ricerca di un nuovo volto per Wolverine, infatti, si potrebbe procedere introducendo prima una nuova versione di X-23 sempre con Keen nei panni del personaggio e dare modo ai Marvel Studios di avere più tempo a disposizione per cercare e trovare il successore di Hugh Jackman come Wolverine. Molti fan si sono detti d'accordo con questa proposta, anche se altri preferiscono invece che i Marvel Studios creino la loro versione completamente nuova degli X-Men da introdurre nel proprio universo.

Un primo accenno al recasting di alcuni X-Men in realtà i Marvel Studios lo hanno dato in WandaVision, dove Evan Peters è apparso nei panni di Quicksilver, la sua versione nei film della 20th Century Fox, in sostituzione del defunto Quicksilver di Aaron Taylor-Johnson; ma quello era però un sottile MacGuffin orchestrato dallo studio e non un vero e proprio recasting.

Intanto, siamo in attesa di scoprire cosa sarà l'annunciato The Mutants in arrivo prossimamente.