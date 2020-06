Logan, Dafne Keen nel costume giallo e blu di X-23: ce la mostra una fantastica fan-art

Dopo essere tornati a discutere di Logan - The Wolverine grazie a un illuminante quanto lungo intervento del regista e sceneggiatore James Mangold sul senso concettuale e di genere del cinecomic Fox, ecco che adesso continuiamo a guardare allo splendido film con Hugh Jackman grazie a una nuova e intrigante fan-art.

È importante ricordare che al momento i Marvel Studios stanno sviluppando un reboot cinematografico degli X-Men dopo esserne tornati in possesso grazie alla fusione con la Fox, anche se attualmente non ci sono notizie concrete in merito, né un regista, né un'idea di come e quando sarà rilanciata la storia dei mutanti né una finestra di lancio, anche solo un anno. Manca tutto e c'è solo ed esclusivamente l'intenzione di lavorare seriamente a una nuova trasposizione.



Non è insomma chiaro se i Marvel Studios vorranno appropriarsi o meno di alcune idee o personaggi riusciti e funzionali sviluppati dalla Fox, come ad esempio il Quicksilver di Evan Peters (forse in WandaVision?) o, guardando a Logan, alla piccola X-23, figlia artificiale di Wolverine interpretata da Dafne Keen. Che l'attrice possa tornare è tutto da vedere e sicuramente più improbabile che possibile, ma un fan ha deciso comunque di immaginarla nello storico costume giallo e blu a fumetti, erede di quello di Wolverine.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi lasciamo alla recensione di Logan.