Logan, Dafne Keen conferma che uno spin-off su X-23 era effettivamente in lavorazione

Logan - The Wolverine di James Mangold ha messo la parola fine all'esperienza cinematografica di Hugh Jackman nei panni dell'omonimo mutante Marvel con un film maturo e violento, molto apprezzato da pubblico e critica anche per la presenza di X-23 interpretata dall'allora piccola Dafne Keen.

Tornando indietro al 2017, dopo l'uscita del film nelle sale e la calda accoglienza ricevuta, più di un rumor suggeriva che fosse in lavorazione presso Fox uno spin-off proprio dedicato al personaggio di X-23.



Tutto è poi sfumato a causa della fusione con Disney, che ha eliminato il corso mutante Fox ed è ora pronta insieme ai Marvel Studios a rebootare i personaggi all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma in una recente intervista con Elle proprio la Keen ha effettivamente confermato l'esistenza di uno spin-off poi accantonato post-fusione.



Rivela la protagonista di His Dark Materials di BBC: "Qualcuno mi aveva suggerito che ce ne sarebbe potuto essere un altro [di film su X-23], ma questo accadeva molto tempo fa, quando stavamo ancora girando Logan. Dopo non mi hanno più contattata ma la motivazione sembra abbastanza evidente".



