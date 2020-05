Logan: il 'Cavaliere Oscuro' della Marvel? Vediamo che ne pensa James Mangold

Il Logan - The Wolverine di James Mangold è considerato uno dei cinecomic più riusciti di sempre, grazie al suo appeal maturo e violento e a una parte drammatica molto presente nella storia, così come il noir, e a tal proposito, parlando con Comicbook.com, il regista ha avuto modo di soffermarsi sull'ispirazione cinematografica principale.

Mangold ha così rivelato come La Trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan gli abbia mostrato la strada verso la realizzazione di un avvincente film di supereroi, dichiarando:



"È come se i soli film che mi interessassero in questo genere, che ammiravo davvero, usando i cinecomic di Christopher Nolan come esempio, fossero quelli capaci di emozionarmi al di là del puro spettacolo. C'è stata una decisione molto chiare nell'applicare un genere filmico alla materia, se questo può avere senso".



E continua: "Questa è anche la ragione per cui continuo a tirare fuori il cosiddetto film di supereroi, continuando anche a sostenere che non sia affatto un genere. È che dal punto di vista creativo, in termini di realizzazione di un film, ci sono tanti tipi di film sui supereroi quanti sono i generi cinematografici". In un "genere" ingombro di film all'apparenza tutti uguali, la strada di Nolan era insomma quella da percorrere anche per un personaggio Marvel.



Così come Batman Begins è stato ispirato da Blade Runner, Il Cavaliere Oscuro da Heat - La Sfida e Il Cavaliere Oscuro - il ritorno da Racconto di due città, così Logan è stato ispirato dai classici western tipo Il cavaliere della valle solitaria (citato e mostrato anche nel film). Mangold ha anche spiegato come sia stato il tentativo di adattare una storia di supereroi a un particolare genere ad aver aiutato la narrazione, soprattutto quando si è cercato di sovvertire i precedenti film su Wolverine.



Il regista ha quindi concluso: "Quello che intendo dire è che si potrebbero girare film sui supereroi con miti greci, guerrieri e dei, come una storia su Hercules. Puoi girare un film biblico di supereroi, che è stato poi fatto con la Parabola di Cristo. Anche un western supereroistico. O, come ha fatto Chris, puoi girare un film noir con una storia di supereroi. Ma abbiamo visto anche commedie e persino buddy movie. E tutti questi registi, secondo me, non hanno mai pensato 'ho fatto un film di supereroi'. Portano le loro creazioni in luoghi specifici, e vale anche per i fumetti, perché non credo che i fumettisti fossero soddisfatti di scrivere solo storie di supereroi. Aggiungevano sempre un prisma attraverso cui vedere queste particolare storie. Almeno le saghe dei fumetti più memorabili che conosco, hanno tutte una posizione narrativa in termini di quello che stanno cercando di fare con i loro personaggi".



