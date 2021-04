Locked Down, la commedia con Anne Hathaway e Ben Stiller in digitale: la data di uscita!

Tramite comunicato stampa Warner Bros. ci comunica che Locked Down, il nuovo film diretto da Doug Liman con protagonisti Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor e Ben Stiller, arriverà in Italia tramite il mercato digitale, del quale sarà esclusiva.

Il film uscirà venerdì 16 aprile, e sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium sulle principali piattaforme on demand che ormai i nostri lettori conosceranno benissimo, come Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. La Warner Bros. non è nuova a questo tipo di distribuzione, già sfruttata per Wonder Woman 1984 con Gal Gadot e il live-action di Tom & Jerry, solo per citarne alcuni.

La storia racconta di Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor) che, proprio quando decidono finalmente di separarsi, si ritrovano nel bel mezzo della pandemia Covid-19, e saranno costretti a vivere insieme nella loro casa londinese a causa del lockdown obbligatorio. Sorprendentemente, però, anche se non riescono ad andare d’accordo su nulla, i due trovano una tregua quando Paxton viene assunto dall’azienda di Linda per consegnare delle pietre preziose, e l'isolamento domestico raggiungerà un crescendo che culminerà addirittura in una rapina epocale da Harrods.

Scritto dal grande Steven Knight e prodotto da P.J. van Sandwijk, Alison Winter e Michael Lesslie, il cast include anche Stephen Merchant, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Dule Hill, Jazmyn Simon, nonché la partecipazione di Ben Stiller e Ben Kingsley.

All'interno dell'articolo potete gustarvi il trailer ufficiale in italiano.