Locked Down, arriva oggi in Italia il nuovo film con Anne Hathaway: come e dove vederlo

Arriva oggi in Italia per il mercato digitale Locked Down, la nuova commedia con Anne Hathaway distribuita dalla Warner Bros. realizzata (e ambientata) durante i primi mesi della pandemia di covid-19.

Il film, che ha per co-protagonista anche Chiwetel Ejiofor (12 anni Schiavo, Doctor Strange) e che include la partecipazione di Ben Stiller e Ben Kingsley, è disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. Se volete farvi un'idea prima di procedere alla visione, vi proponiamo un'anteprima dei primi dieci minuti riproducibile all'interno dell'articolo.

Diretto da Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow), Locked Down è la storia di Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor), che proprio quando hanno deciso di separarsi si ritrovano nel bel mezzo della pandemia Covid-19 e vengono costretti a vivere insieme nella loro casa londinese a causa del lockdown obbligatorio. Anche se non riescono ad andare d’accordo su nulla, i due trovano una tregua quando Paxton viene assunto dall’azienda di Linda per consegnare delle pietre preziose ad Harrods, che sta chiudendo i battenti. Decideranno di compiere una rapina epocale!

Il film è scritto dall'acclamato sceneggiatore Steven Knight, autore di drammi acclamati come Locke, La promessa dell'assassino e Allied, nonché della serie tv Peaky Blinders. Negli scorsi mesi Anne Hathaway era già uscita in digitale con Le streghe di Robert Zemeckis.