Locked Down, Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor nel trailer del nuovo film Doug Liman

A sorpresa, HBO Max ha pubblicato il trailer ufficiale dell'annunciato Locked Down (e non Lockdown come precedentemente trapelato), film scritto dal brillante Steven Knight e diretto da Doug Liman ambientato durante il primo lockdown primaverile britannico, durante il quale i protagonisti della storia tenteranno un colpo a un grande magazzino.

Il cast del film è praticamente all-star e composto da Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Stiller, Stephen Merchant, Ben Kingsley, Lucy Boynton, Mindy Kaling e Dule Hill. Anche la firma dietro la sceneggiatura è di rilievo, essendo quella di Steven Knight di Peaky Blinders e Locke. Il titolo approderà in esclusiva su HBO Max come titolo originale della piattaforma streaming già il prossimo 14 gennaio 2021.



Il film è divenuto un titolo caldo nel mercato virtuale dopo il Toronto Film Festival 2020 di settembre, dove è stato presentato ai possibili acquirenti. La storia del progetto, misto heist movie e commedia romantica, segue un coppia che decide di commettere un furto ai grandi magazzini Harrods di Londra durante il lockdown causato dalla Pandemia di Coronavirus.



Il film è stato inoltre girato a Londra in un momento molto difficile, dato che la produzione ha zoppicato non poco a causa delle continue interruzioni.



