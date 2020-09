Lockdown all'Italiana, ecco il primo trailer del criticatissimo film di Enrico Vanzina!

Bando alle chiacchiere, è tempo di passare ai fatti: dopo le accese discussioni che ne hanno accompagnato l'annuncio nelle scorse settimane, il tanto chiacchierato Lockdown all'Italiana firmato Enrico Vanzina si mostra finalmente nel suo primo trailer ufficiale.

Il filmato, della durata di 60 secondi, ci mostra praticamente tutto ciò che c'è da sapere sulla trama del film: Ezio Greggio è il marito infedele di Paola Minaccioni, Martina Stella la sua amante sposata però con Ricky Memphis. La clip si apre quindi con l'annuncio che getta le due coppie nella disperazione: a causa della quarantena imposta dalle misure di sicurezza contro il coronavirus, i quattro saranno costretti a convivere ognuno con il proprio coniuge senza possibilità di fughe e scappatelle.

Il film di Vanzina, come probabilmente saprete, è stato accolto dalle asprissime critiche dell'opinione pubblica sin dal momento dell'uscita del primo poster: gran parte dell'opinione pubblica si è schierata contro l'operazione, definendo irrispettosa e fuori luogo la scelta di scherzare su un tema del genere con un emergenza ancora in atto.

Resta, in ogni caso, da vedere in che modo il film del regista di tanti cinepanettoni tratterà un argomento così spinoso: lo stesso Enrico Vanzina, d'altronde, ha difeso Lockdown all'Italiana definendolo come un messaggio di speranza rivolto agli italiani in un periodo così buio. Per saperne di più basterà aspettare pochi giorni ancora: il film arriverà in sala il prossimo 15 ottobre.