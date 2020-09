Lockdown all'italiana, il trash è garantito nel poster del film di Enrico Vanzina

Dopo la scomparsa del fratello Carlo, Enrico Vanzina debutta alla regia con il film Lockdown all'italiana, nelle sale dal 15 ottobre. Nelle ultime ore è stato distribuito il trailer del film, con protagonisti Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Martina Stella. Il film è stato presentato come una vera e propria 'commedia all'italiana'.

Lockdown all'italiana sarà 'una commedia tra risate e riflessioni che racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del lockdown. Una vera commedia all'italiana'.

Il poster mostra i quattro interpreti principali impegnati in svariate faccende casalinghe, proprio per sottolineare le attività svolte dagli italiani durante la quarantena.



Enrico Vanzina, celebre sceneggiatore e produttore dei film del duo composto fino al 2018 insieme al fratello Carlo, regista, debutta dietro la macchina da presa.

Qualche mese fa Vanzina aveva parlato in questi termini del periodo del lockdown:"Un silenzio inquietante che faceva tanto rumore nell'anima. Ma anche la bellezza del mio centro storico di Roma che faceva bene all'anima. [...] Una sorta di vertigine perversa dalla quale la mente non riusciva a liberarsi".

Nel cast del film anche Maria Luisa Jacobelli, Romina Pierdomenico e Harmail Kumar.

