Lockdown all'Italiana, Ezio Greggio viene scoperto dalla moglie nella nuova clip

Il 15 ottobre si avvicina sempre di più e, con esso, l'uscita di questo chiacchieratissimo Lockdown all'Italiana: con pochi giorni rimasti a separarci dalla release del film, dunque, la produzione ha deciso di rilasciare alcune clip allo scopo di presentarci trama e personaggi.

Nell'ultimo video rilasciato vediamo quindi un Ezio Greggio fedifrago intento a parlare a telefono con l'amante Martina Stella: la conversazione verte sull'aspetto fisico di una donna al cui confronto, secondo il personaggio interpretato dal comico, persino sua moglie "l'è la Monica Bellucci".

Moglie (Paola Minaccioni) che naturalmente arriva proprio in quel momento alle spalle del marito: la donna fa la sua comparsa con un cagnolino di peluche che le servirebbe a bypassare i controlli dei vigili, circolando liberamente per strada come tutti coloro che portano a spasso il cane in regime di lockdown. "Mai fidarsi di chi non ama gli animali" sentenzia Minaccioni davanti alla reazione decisamente poco convinta del marito.

Proprio Ezio Greggio, intanto, si è recentemente esposto difendendo Lockdown all'Italiana dalle critiche rivoltegli da quelli che lui definisce come "imbecilli": in molti hanno infatti puntato il dito contro il film di Vanzina accusandolo di fare ironia fuori luogo sulle vittime del coronavirus. Per saperne di più, qui trovate il trailer di Lockdown all'Italiana.