Tutte le location italiane di James Bond, da Venezia al Palio di Siena

Come sappiamo, il prossimo film di James Bond, No Time to Die, è stato girato anche nella suggestiva location di Matera. Non è facile ricordare tutte le "tappe" italiane dell'agente 007: proviamo a fare un po' di ordine.

Tra i film più famosi della saga con location italiane, figurano Solo per i tuoi occhi (1981) con scene girate a Cortina, e Quantum of Solace (2008) a Siena, famoso per alcune scene ambientate al Palio che fecero all'epoca infuriare gli ambientalisti.

Abbiamo inoltre visto James Bond a Venezia in Casino Royale (2006).

Non si ricordano invece film di James Bond ambientati al Carnevale di Viareggio.

