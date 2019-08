Tra le location de Gli Eterni potrebbero esserci le Isole Canarie

A quanto riporta DiarioDeAvisos, i Marvel Studios e il governo locale delle Isole Canarie spagnole starebbero lavorando a un accordo per portare le riprese del film Gli Eterni nell'area del vulcano Teide, sull'isola di Tenerife.

I rappresentanti della Disney hanno incontrato nei giorni scorsi i consulenti del Cabildo de Tenerife e del Teide National Park per valutare i dettagli delle riprese della prossima produzione Marvel nella zona di Teide, che nel film diventerebbe un insediamento preistorico.

Una conferma arriva anche da HN Entertainment, che stava lavorando sottotraccia alla notizia ma non ne aveva ancora parlato in attesa di riscontri. L'ufficialità dovrebbe arrivare a breve.

Le Isole Canarie sono state utilizzate spesso nel corso degli anni come set per film e serie tv, come alcune stagioni di Game of Thrones.

L'insediamento preistorico potrebbe spiegare il tempio azteco in costruzione nei pressi dei Pinewood Studios. Forse Gli Eterni potrebbe essere ambientato nella preistoria, nell'antico Messico (le Canarie sono già state utilizzate in passato per raffigurare il paese centroamericano). D'altra parte Ajak - il personaggio di Salma Hayek, leader degli Eterni - ha combattuto le forze devianti di Warlord Kro a Babilonia 2500 anni fa, ed era adorato come un dio dagli Aztechi, che lo credevano Quetzalcoatl, e dagli Incas, che lo adoravano come Tecumotzin.

Gli Eterni potrebbe essere girato in parte in pellicola. Per interpretare Thena, Angelina Jolie dovrà allenarsi molto duramente.