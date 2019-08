Tutte le locandine del Marvel Cinematic Universe senza loghi, perfetti sfondi da cellulare

Un fan del Marvel Cinematic Universe ha tirato a lucido ogni singola locandina dei film dei Marvel Studios alleggerendola di loghi, titoli e crediti vari ed eventuali.

Il risultato, che potete sfogliare nel post in calce all'articolo, si traduce in ben ventidue magnifiche immagini che vanno da Iron Man ad Avengers: Endgame (l'unico escluso è Spider-Man: Far From Home) e si moltiplicano arrivando a quarantaquattro, dato che il materiale è proposto sia in vermicolare che in orizzontale a mo' di banner.

In pratica la (quasi) totalità della Infinity Saga riassunta in poster e messa sotto-forma di perfetto sfondo per cellulari o computer.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla line-up completa della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che per la prima volta si estenderà in maniera significativa al piccolo schermo grazie a cinque serie televisiva per la piattaforma di streaming on demand Disney+, che aiuteranno a comporre un quadro generale di dieci nuovi capitoli in due anni.

Tra i progetti ricordiamo Black Widow, Gli Eterni, Falcon & The Winter Soldier, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, Wandavision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If?, Occhio di Falco e Thor: Love & Thunder.

Film come Black Panther 2, Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia 3 e gli eventuali Ant-Man 3 e Spider-Man 3 faranno parte della Fase 5, insieme a Blade e probabilmente i reboot di Fantastici Quattro e X-Men, i cui loghi potrebbero essere presentati al prossimo D23 Expo.