Ecco la locandina ufficiale di Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt

Dopo il nuovo trailer ufficiale di Jungle Cruise ricco d'azione e avventura, ecco che la Disney Pictures ha pubblicato online la nuova locandina dell'attesissimo live-action diretto da Jaume Collet-Serra (L'uomo sul treno, Black Adam) e con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson ed Emily Blunt.

Forse è una "citazione" voluta o forse è inconsapevole, ma a ben guardare questo poster ufficiale viene subito in mente la locandina de All'inseguimento della pietra verde di Robert Zemeckis e con protagonista Michael Douglas, per giunta anche quella un'avventura nel Sud America.



Jungle Cruise è l'ultimo film della Casa di Topolino ispirato ai parchi a tema dopo The Country Bears, La casa dei fantasmi, Mission to Mars, Tomorrowland e il più popolare Pirati dei Caraibi.

Nella pellicola, Johnson veste i panni del capitano di una barca che recluta sua sorella (Blunt) e suo fratello (Jack Whitehall) in una missione alla ricerca di un albero mitologico che si crede possieda poteri curativi. Nel corso dell'avventura, il trio dovrà vedersela con pericolosi animali selvaggi e soprattutto superare la spietata competizione di un gruppo di esploratori tedeschi senza scrupoli che faranno di tutto pur di raggiungere l'albero prima degli altri.

Faranno parte del cast anche Edgar Ramirez, Jesse Plemons e Paul Giamatti. La sceneggiatura è scritta da J.D. Payne e Patrick McKay e recentemente riscritta da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049). Johnson produrrà con i suoi partner di Seven Bucks Productions Dany Garcia e Hiram Garcia.

Diretto da Jaume Collett-Serra, il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 12 agosto 2020.