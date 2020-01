La locandina ufficiale di Fast & Furious 9 riunisce tutta la Famiglia

Qualche giorno fa i protagonisti di Fast & Furious 9 si sono mostrati per la prima volta nei primi character poster ufficiali, ma adesso la nuova locandina li riunisce tutti insieme in attesa del primo trailer, che come sappiamo arriverà durante il Super Bowl.

Come al solito, potete ammirare (e scaricare) la locandina ufficiale del film in calce all'articolo.

Ricordiamo che il nono capitolo della saga principale di Fast & Furious, il decimo se si conta l'interno franchise includendo anche lo spin-off Hobbs & Shaw, arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 21 maggio. Il film, diretto ancora una volta da Justin Lin (già dietro ai capitoli Tokyo Drift, Solo Parti Originali, Fast 5 e Furious 6) vedrà il ritorno nel cast di Vin Diesel, Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Helen Mirren e Charlize Theron. Tra i debuttanti ricordiamo John Cena e Michael Rooker, che curiosamente si sono ritrovati a fare squadra anche per The Suicide Squad di James Gunn).

Il tono del teaser di qualche giorno fa ha anticipato atmosfere decisamente diverse da quelle consuete, fattore riscontrabile nella partenza della sceneggiatore Chris Morgan (aggregatosi allo spin-off con Dwayne Johnson e Jason Statham) in favore dell'arrivo di Daniel Casey (Dead Man's Hour, Drone).

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che, questa settimana, in attesa del lancio del trailer di Fast & Furious 9, il franchise ha ufficialmente cambiato nome.