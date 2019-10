Locandina e data d'uscita italiana per Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson

La 01 Distribution ha rivelato la locandina italiana e la data d'uscita ufficiale dell'attesissimo Cena con Delitto - Knives Out, thriller di stampo whodunit scritto e diretto da Rian Johnson (Star Wars: Gli ultimi Jedi) con cast stellare capitanato da Daniel Craig nei panni del Detecive Benoit Blanc.

La scelta del titolo italiano si rifà al già non così intelligente adattamento del Murder by Death di Robert Moore, conosciuto appunto in Italia con Invito a cena con delitto, che è poi un classico della cinematografica whodunit. Essendo comunque mantenuto in calce il Knives Out originale, il richiamo in questo caso era tutt'altro che necessario.



Ecco la sinossi: "L'acclamato sceneggiatore e regista Rian Johnson (Brick, Looper, Gli Ultimi Jedi) rende omaggio al genio del mistero Agata Christie con KNIVES OUT, un divertente e moderno giallo dove chiunque è un sospettato. Quando il celebre scrittore di romanzi crime Harlan Thrombey (Christopher Plummer) è trovato morto nella sua villa dopo il suo 85° compleanno, l'inquisitorio e disinvolto Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) è misteriosamente ingaggiato di indagare sull'accaduto. Dalla disfunzionale famiglia di Harland al suo devoto staff, Blanc si districa in una rete di bugie per scoprire la verità che sta dietro alla prematura morte di Harlan".



Nel cast di Knives Out troviamo - tra gli altri - anche Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon e Toni Collette, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre.