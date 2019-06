Lobo: la serie tv non fermerà i lavori del film stand-alone di Michael Bay!

Nelle scorse ore il network SYFY ha annunciato una serie tv su Lobo, cosa che ha spinto in molti a credere che la Warner Bros. avesse accantonato definitivamente il precedentemente annunciato film stand-alone sul personaggio diretto da Michael Bay.

Ebbene, i fan del regista di Transformers, Armageddon e Bad Boys posso dormire sogni tranquilli: l'Hollywood Reporter ha infatti specificato che il progetto è vivo e vegeto ed entrerà in produzione molto presto.

Il film venne annunciato a febbraio 2018, quando venne reso pubblico che Bay aveva iniziato i lavori su un adattamento cinematografico del fumetto DC Lobo. Da allora le notizie in merito sono state praticamente inesistenti, a parte i commenti dello sceneggiatore Jason Fuchs sui toni della storia che stava scrivendo. Al momento non è dato sapere se la sceneggiatura è già stata completata, ma quel che è certo è che al momento Bay è impegnato nella post-produzione del film Netflix Six Underground, le cui riprese si sono concluse a dicembre 2018.

Tra i suoi prossimi progetti ricordiamo anche la produzione di A Quiet Place 2 per Paramount e la regia di Robopocalypse, film prodotto da Steven Spielberg (annunciato inizialmente come regista) e scritto da Drew Goddard, basato sull'omonimo romanzo di Daniel H. Wilson.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.