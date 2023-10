Lobo, quanto è concreto il casting di Jason Momoa? Recap dei rumor

Quanto è concreto il casting di Jason Momoa come Lobo? Ecco un recap degli ultimi rumor per rimanere aggiornati su tutto ciò che si dice a proposito del futuro dell'attore nel DCU di James Gunn.

Dovete sapere infatti che Aquaman & Il regno perduto segnerà un momento storico per la DC al cinema, dato che rappresenterà l'ultimo film del vecchio DCEU prima della chiusura definitiva della saga e il rilancio del franchise con l'etichetta DCU: in tal senso, da mesi le voci di corridoio da Hollywood parlano di un recasting di Jason Momoa, che nel DCU assumerà il ruolo di Lobo, ma in questi giorni le indiscrezioni si sono fatte molto più concrete grazie ad un rapporto ufficiale pubblicato da Variety, una delle riviste storiche più illustri dedicate al mondo del cinema.

L'articolo, dedicato al caos relativo alla produzione di Aquaman e il regno perduto, rivela nello specifico che Jason Momoa non interpreterà più Aquaman per i DC Studios, ma la situazione dell'attore di Game of Thrones e Fast & Furious sembrerebbe diversa rispetto a quella degli ex colleghi di Justice League come Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck ed Ezra Miller: secondo Variety, infatti, Jason Momoa è in trattative con James Gunn in persona per interpretare il famoso antieroe DC Lobo in un progetto futuro, con un esordio addirittura previsto per un possibile cameo in Superman: Legacy.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti il futuro del DCU, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.