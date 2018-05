Lo storyboard eliminato di Justice League rivela connessioni con la II Guerra Mondiale

Da qualche tempo ormai, il regista titolare di Justice League, Zack Snyder, sta mostrando ai fan diverse "chicche" che riguardano Justice League. E anche oggi ne abbiamo una.

Innanzitutto, c'è da dire che sono davvero moltissime le cose che Snyder sta pubblicando man mano online, non ultimo un accenno alla reale esistenza (nonostante la Warner Bros. abbia più volte negato), del suo director's cut.

Come sappiamo, al suo posto, in post produzione, è subentrato Joss Whedon e ciò che ha fatto è stato modificare moltissimo della trama originaria pensata da Snyder, creando non soltanto "buchi" nella narrazione, ma anche facendo pensare ai fan che ci fossero davvero tante cose differenti, nella narrazione precedente (di Snyder). Nonostante questo, il nome del regista titolare, è sempre e comunque quello di Snyder e viene da chiedersi se sia giusto, a questo punto.

Non fosse altro che per tutto il materiale che sta tirando fuori! Stavolta possiamo vedere uno storyboard che rimanderebbe alla Seconda Guerra Mondiale: Victor non soltanto spiega che ce l'avevano i Nazisti, ma narra anche come tutto quanto abbia portato alla sua creazione, al suo divenire Cyborg, cioè, e questa doveva essere la scena che poi invece è stata tagliata.

Interessante, non vi pare?

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."