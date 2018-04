Lo spin-off di Fast & Furious ha un regista: è David Leitch

Lo scorso febbraio un rumor riportava che David Leitch era in lizza per la regia dello spin-off di Fast & Furious. Ora, tramite un tweet che trovate dopo il salto, l'ingaggio di Leitch nel progetto viene reso ufficiale.

L'annunciato spin-off - ancora senza un titolo ufficiale - della saga di corse automobilistiche di grande successo, Fast & Furious, sarà incentrato sui personaggi di Luke Hobbs (interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson) e di Deckard Shaw (interpretato da Jason Statham). Il film avrà un copione firmato da Chris Morgan che ha lavorato al franchise dai tempi di Tokyo Drift del 2006.

Leitch ha iniziato lavorando come stuntman per poi debuttare come regista di seconda unità in pellicole come Ninja: Assassin, Hitman: Agent 47 e Captain America: Civil War. Il suo debutto alla regia è con John Wick con Keanu Reeves; successivamente dirige Charlize Theron in Atomica Bionda. A metà maggio uscirà il suo nuovo film, Deadpool 2.

"E' stata una vera sfida. Dal primo giorno che sono salito a bordo del progetto, la mia speranza era quella di divertirmi e creare un personaggio che, speravo, potesse piacere al pubblico" aveva spiegato Dwayne 'The Rock' Johnson in una recente intervista "Ma in questo processo, ho sempre pensato che avremmo dovuto fare degli spin-off e creare dei personaggi che potessero avere vita propria".

La Universal Pictures ha fissato al 26 luglio 2019 l'uscita dello spin-off.