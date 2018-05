Lo spin-off su Boba Fett sarà co-scritto da Simon Kinberg, sceneggiatore degli X-Men

Poche ore fa è stato annunciato che lo sceneggiatore di Giorni di un Futuro Passato e X-Men: Apocalypse Simon Kinberg è attualmente al lavoro sullo script del film stand-alone su Boba Fett.

La notizia è stata confermata e diramata in esclusiva da The Hollywood Reporter.

L'annuncio ufficiale del film stand-alone sul leggendario cacciatore di taglie creato da George Lucas e Lawrence Kasdan è arrivato questa notte. Dopo mesi di tira e molla, smentite e petizioni dei fan, Lucasfilm ha finalmente confermato i tantissimi rumor comunicando che il film è stato affidato a James Mangold, regista di Logan e del remake di Quel Treno Per Yuma.

Mangold e Simon Kinberg avevano già lavorato insieme nell'ultimo capitolo della trilogia di Wolverine, con il primo alla regia e alla sceneggiatura (candidata al premio Oscar) e il secondo in veste di produttore. Kinberg è stato lo sceneggiatore di alcuni fra i più celebri film degli ultimi anni, come Mr. and Mrs. Smith, X-Men: Conflitto Finale, Sherlock Holmes e la spy-comedy Una Spia Non Basta, oltre ad aver curato alcuni episodi della serie animata Star Wars Rebels. Nel 2019 debutterà alla regia con l'attesissimo X-Men: Dark Phoenix.

Boba Fett è stato introdotto nel franchise di Star Wars nel 1980 con L'Impero Colpisce Ancora, per poi riapparire nel 1983 durante la prima parte de Il Ritorno dello Jedi. Nonostante avesse il volto costantemente coperto dal suo classico elmetto da guerra e un limitatissimo minutaggio nei due film, il villain divenne celeberrimo fra i fan della saga, tanto che nel 2002 George Lucas esplorò le sue origini nel secondo capitolo della trilogia prequel L'Attacco dei Cloni.

Non ci sono ancora dettagli sulla trama del film standalone, ma è molto probabile che sarà ambientata cronologicamente prima degli eventi narrati in Una Nuova Speranza. Ovviamente vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.

Vi ricordiamo infine che Lucasfilm sta attualmente valutando le ipotesi di realizzare tanti altri spin-off su alcuni dei personaggi più celebri del franchise, come Obi-Wan Kenobi e Lando Calrissian.