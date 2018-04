Lo spettacolare countdown di Dubai per Infinity War, dal grattacielo più alto del mondo!

Il Burj Khalifa, l'edificio più alto di tutto il mondo, ha mostrato il countdown per Avengers: Infinity War in un modo meraviglioso: con l'illuminazione dedicata, arricchita dalle immagini dei protagonisti della pellicola diretta dai fratelli Russo.

E c'è anche un tweet che testimonia il countdown! Avengers: Infinity War sarà uno dei film che, potenzialmente, potrebbero scalare la classifica dei top 5 movie dal miglior week end di apertura di sempre. C'è chi stima, e lo abbiamo riportato in una recente news, che la pellicola corale sui Vendicatori potrebbe chiudere il suo debutto con il guadagno record di circa 500 milioni di dollari.

Certamente i Marvel Studios non si stanno risparmiando per promuovere questo incredibile lavoro di squadra, e il countdown di Dubai è testimonianza che anche all'estero la promozione non conosce limiti! Il grattacielo più alto della Terra, il Burj Khalifa, è stato trasformato in un gigantesco tabellone per il conto alla rovescia, e potete vedere l'immagine di copertina che lo testimonia, come pure il tweet:

"Downtown Dubai ✔ @MyDowntownDubai Grazie per esservi uniti a noi con il Downtown Dubai per guardare #InfinityWarWithEmaar al @BurjKhalifa! Avengers al cinema adesso @Marvel @EmaarDubai"

Non c'è che dire, a Dubai sanno davvero come fare le cose in grande, che ne pensate?

Da noi Avengers: Infinity War è arrivato in sala il 25 aprile e, solo il primo giorno di programmazione, ha guadagnato la cifra record di 3 milioni di euro in sole 24 ore!