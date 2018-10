Lo Scultore, la graphic novel di Scott McCloud arriva al cinema diretta da Destin Cretton

Era il 2015 quando la Sony Pictures annunciava di aver acquistato i diritti di sfruttamento de Lo Scultore, meravigliosa graphic novel scritta e disegnata da Scott McCloud, ma solo oggi, a distanza di tre anni, arrivano le prime novità sull'adattamento cinematografico, che a quanto pare ha trovato il suo regista.

Come scrive infatti oggi l'Hollywood Reporter, il progetto sarebbe passato adesso in mano alla Warner Bros Pictures dopo la cessione da parte di Sony per sopraggiunto disinteresse. Lo studio avrebbe allora individuato in Destin Daniel Cretton (Short Term 12) il regista più adatto a trasporre su grande schermo questa sorta di traslazione moderna, americana e urbana del Faust, con protagonista un giovane scultore intenzionata a raggiungere il successo con ogni mezzo possibile, rinunciando alla vita e alle relazioni private.



Il protagonista è David Smith, di New York, che non fa però un patto con il diavolo quanto con la Morte, ricevendo una particolare capacità soprannaturale: quella di poter plasmare al tocco ogni materiale esistente. Questa incredibile abilità ha però un costo altissimo, visto che il patto prevede un ultimo anno di vita per David, dopodiché verrà mietuto dall'Oscura Signora. Il successo per la vita, mentre tutto si complica improvvisamente quando il ragazzo si innamora.



Alla sceneggiatura dell'adattamento de Lo Scultore troveremo Michael Mitnick, mentre a produrre ci saranno Shawn Levy e Dan Cohen.