Lo script originale di The Avengers includeva Wasp, Joss Whedon parla di Wonder Woman

Anche se in questi giorni si parla tanto di Avengers: Infinity War, non possiamo dimenticarci del primo The Avengers, uscito nel 2012 per la regia di Joss Whedon e che ha lasciato a bocca aperta i tanti fan dei fumetti.

In una nuova intervista Joss Whedon ha svelato che la sceneggiatura originale di The Avengers includeva il personaggio di Wasp (che ora vedremo in Ant-Man and the Wasp) e non quello della Vedova Nera. La motivazione? Anche se introdotta in Iron Man 2, l'attrice Scarlett Johansson non era sicura se poteva partecipare o meno alle riprese del crossover per via di altri impegni.

"Ho scritto tante pagine con protagonista Wasp" ha confermato il regista "Ho anche pensato che Tom Hiddleston non fosse abbastanza per affrontare gli Eroi più potenti della Terra. Esiste una versione del copione in cui è incluso Ezekiel Stane, il figlio di Obadiah Stane.".

Whedon ha poi commentato, seppur brevemente, sulle polemiche scatenate sul web qualche mese fa riguardo il suo copione del film mai realizzato su Wonder Woman: "Non capisco cosa non sia piaciuto al pubblico, ma sono andato a rileggerlo dopo tutte le polemiche. Personalmente penso che sia un gran bel copione".

Avengers: Infinity War è arrivato nei cinema mercoledì scorso.