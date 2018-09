Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni: nella nuova featurette conosciamo Clara

Disney ha diffuso in rete una nuova featurette per Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, atteso riadattamento cinematografico della classica fiaba di E.T.A Hoffman che ha dato vita al famoso balletto con le musiche di P. Cajkovskij. Nel video facciamo la conoscenza di Clara, il personaggio interpretato da Mackenzie Foy.

Come sempre, potete dare un'occhiata alla featurette in calce alla notizia.

La pellicola segue appunto le vicende della giovane Clara, trascinata in un mondo fantastico dove vivono soldati di pan di zenzero ed eserciti di topi malvagi. Il suo obiettivo è entrare in possesso di una chiave magica che le farà avere un dono datole da sua madre.

Nel cast del film troviamo anche Keira Knightley nei panni della Fata Confetto, Morgan Freeman nel ruolo di Drosselmeyer e Helen Mirren come Mother Ginger. Nel cast troveremo anche Misty Copeland in una sequenza chiave ispirata al famoso balletto dello Schiaccianoci.

La regia del film è affidata a Lasse Hallstrom. In seguito alla decisione della Director's Guild of America, è stato però accreditato come regista anche Joe Johnston, autore delle riprese aggiuntive che sono evidentemente risultate più lunghe e importanti del previsto.

La classica fiaba di Hoffman, pubblicata nel 1816 e intitolata Schiaccianoci e il re dei topi, racconta la storia di una bambola che prende vita durante la vigilia di natale, insieme ad uno Schiaccianoci intento a proteggerla da un esercito di topi malvagi.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni arriverà nelle sale il 31 ottobre.