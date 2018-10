Lo Schiaccianoci e I Quattro Regni, rilasciato un nuovo spot tv

Disney Pictures ha rilasciato un nuovo spot TV per la sua imminente rivisitazione della classica storia del balletto, Lo Schiaccianoci e I Quattro Regni, date uno sguardo al player.

"Tutto ciò che vuole Clara (Mackenzie Foy) è una chiave - una chiave unica nel suo genere che sbloccherà una scatola che contiene un dono inestimabile della sua defunta madre. Un filo d'oro che le è stato mostrato alla festa annuale del padrino Drosselmeyer (Morgan Freeman), la conduce all'ambita chiave, che scompare e la porta in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì che Clara incontra un soldato di nome Phillip (Jayden Fowora-Knight), una banda di topi e reggenti che presiedono a tre reami: la terra di fiocchi di neve, la terra di fiori e la terra di dolci. Clara e Phillip devono sfidare l'infausto Quarto Reame, casa della tiranna Mother Ginger (Helen Mirren), per recuperare la chiave di Clara e, auspicabilmente, restituire armonia a quel mondo instabile."

"Il film live action è attualmente intitolato in originale The Nutcracker and the Four Realms ed è basato sulla storia originale del 1816 de Lo Schiaccianoci e il Re Topo, dove la protagonista Clara, dopo aver ricevuto in regalo per Natale uno schiaccianoci a forma di soldatino, si trova catapultata in un mondo fantastico. Dovrà quindi fronteggiare un esercito di roditori, capeggiato da un malvagio Re Topo a sette teste."