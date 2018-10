Lo sceneggiatore di The Equalizer sta lavorando al reboot di Universal Soldier

Richard Wenk, sceneggiatore di The Equalizer, sta scrivendo la sceneggiatura per un reboot di Universal Soldier, cult del 1992 diretto da Roland Emmerich.

Il film diede il via ad una saga durata fino al 2012 e prolungatasi attraverso tre sequel, tutti con protagonista Jean-Claude Van Damme e con la presenza di Dolph Lundgren (assente solo nel secondo capitolo, Universal Soldier - The Return). E' stata soprattutto la sua capacità di reinventarsi a permettere alla saga di perdurare nel tempo, con i capitoli moderni praticamente diversissimi da quelli degli anni '90 (e perfino dei film più che discreti!), con Il Giorno del Giudizio che era dominato da atmosfere da horror psicologico piuttosto che da quelle tipiche dell'action.

Parlando con Discussing Film, lo scrittore Richard Wenk ha rivelato che sta lavorando a una nuova visione per la saga: "Tutto quello che posso dire è che sto finendo di scrivere la sceneggiatura e che si tratta di una re-immaginazione del franchise. Chiariamoci, non è un vero e proprio remake. Come per The Equalizer, è il titolo del film ad avermi ispirato e non il film stesso."

Wenk ha anche aggiunto che dirigerà il film, le cui riprese dovrebbero partire entro la fine del mese. Si tratterebbe del ritorno alla regia per l'autore, che nel 1986 aveva diretto Vamp (commedia horror che avrebbe ispirato il ben più celebre Dal Tramonto all'Alba) ma che poi ha trascorso gli ultimi anni principalmente dietro la tastiera del computer, lavorando alle sceneggiature di Jack Reacher 2, del remake de I Magnifici Sette e quella de I Mercenari 2.

