Lo sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story parla di QUEL cameo

Mentre Solo: A Star Wars Story inizia la sua corsa al box-office mondiale,il co-sceneggiatore del film, Lawrence Kasdan, ha parlato di quel cameo che ha lasciato tutti i fan di Star Wars a bocca aperta.

ATTENZIONE! SPOILER!

Per chi ancora non lo sapesse, sul finale di Solo: A Star Wars Story scopriamo che 'dietro le quinte' c'era niente di meno che Darth Maul, lo storico villain interpretato da Ray Park ne La Minaccia Fantasma e che è sopravvissuto alla battaglia con Obi Wan.

"Ero appassionato del suo personaggio, quindi ho tentato di piantare dei semi per tutto il film, per costruire la sua apparizione" ha spiegato lo sceneggiatore Lawrence Kasdan "Ho cercato di introdurre uno stile di arti marziali che suggerisse la sua presenza. E' sempre stato nel DNA della pellicola. La frase che più ci piace e che abbiamo continuato a ripetere è 'abbiamo visto delle cose veramente strane per la galassia'. E abbiamo tentato di onorare quella battuta, in tutto e per tutto".

Ma se Solo finisse per incontrare Darth Maul in questa serie di film non cambierebbe il suo scetticismo nei confronti della Forza? "Non penso" afferma lo sceneggiatore "E' sempre parte della sua storia".

Solo: A Star Wars Story è attualmente nelle sale cinematografiche italiane.