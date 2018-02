Lo sceneggiatore Sam Hamm voleva Willem Dafoe come Joker nel Batman del 1989

Se pensiamo al personaggio delal cinema, tra i primi volti che ci vengono in mente ci sono quelli di, che lo ha interpretato in una performance dane, e quello di

Jack Nicholson interpretò il personaggio di Joker nel primo mai dimenticato Batman del 1989, diretto da Tim Burton, in cui affrontava Michael Keaton nei panni dell'Uomo Pipistrello. Ancora oggi da molti è considerato come "il miglior Joker sul grande schermo", con buona dose di critiche da parte di chi apprezza più la performance di Ledger.

Eppure abbiamo rischiato di non vederlo per nulla. Lo sceneggiatore Sam Hamm voleva un altro attore per la parte del criminale nel primo film dedicato al personaggio della DC Comics. Lo svela Willem Dafoe in persona, il quale ha spiegato nell'intervista che era lui a cui Hamm aveva pensato inizialmente: "Si, Sam mi disse quanto ero perfetto fisicamente per la parte del Joker... ma in realtà, non mi hanno mai offerto la parte".

Non avrà interpretato il Joker, ma Dafoe ha poi dato vita ad un altro personaggio dei fumetti: Norman Osborn/il Green Goblin nella saga dedicata a Spider-Man diretta da Sam Raimi. E non solo: sarà anche in Aquaman di James Wan.