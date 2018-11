Lo sceneggiatore di John Wick adatterà il film coreano The Man From Nowhere

L’autore dello script alla base di una delle saghe action più amate degli ultimi anni con protagonista Keanu Reeves (Matrix) è stato ingaggiato dalla New Line Cinema per sceneggiare questa volta l’adattamento americano di una pellicola sud coreana del 2010, The Man From Nowhere.

Per la New Line questa rappresenta la seconda occasione di trasposizione di un prodotto proveniente dalla Corea del Sud. Solo un paio di mesi fa infatti è giunta la notizia secondo la quale lo studio era entrato in possesso dei diritti di Train to Busan al fine di realizzarci un remake in salsa hollywoodiana. A bordo di questo lungometraggio ritroviamo Gary Dauberman, che negli ultimi tempi ha firmato la sceneggiatura di diversi film horror come It, Annabelle e The Nun: La vocazione del male, e James Wan in veste di produttore.

Tornando a parlare dell’action thriller The Man From Nowhere, nella cui versione coreana il ruolo del protagonista è interpretato dall’attore Won Bin, la pellicola ha incassato in tutto il mondo la cifra di 42 milioni di dollari, divenendo nell’anno di uscita in sala il film di maggior successo al botteghino sud coreano. La trama originaria si sviluppa attorno al gestore di un banco da pegni che, al fine di salvare una bambina, sua unica amica, dovrà affrontare una banda di trafficanti di droga ed organi.

L’autore di John Wick, Derek Kolstad, si è recentemente occupato di sceneggiare l’ultimo capitolo sull’ex sicario impersonato da Keanu Reeves, la cui uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è prevista per il 17 maggio 2019. Fino ad ora i primi due episodi hanno raccolto in tutto il mondo all’incirca 260 milioni di dollari e, considerando la produzione low budget di cui lo studio si è servito per la lavorazione delle pellicole, è sembrato più che conveniente il prosieguo di una storia che di fatto ha riportato in auge anche la carriera dell’ex interprete di Neo lanciata dalla trilogia fantascientifica creata dai fratelli Wachowski.