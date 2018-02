Lo sceneggiatore di Game Night vorrebbe realizzare altri sequel del film

Uscito in diverse parti del mondo nei giorni scorsi, il film diretto daha raccolto un ampio consenso di spettatori che ha permesso un incasso al botteghino di 21.8 milioni di dollari. In una intervista con l’Hollywood Reporter interviene lo sceneggiatoreche apre alla possibilità di più sequel.

Il budget di produzione, stimato intorno ai 37 milioni di dollari, verrà presto coperto al box-office, ma è ancora presto per valutare i primi dati utili per immaginare la realizzazione di ulteriori capitoli di Game Night: Indovina chi muore stasera?. Sul punto il commento dello sceneggiatore del lungometraggio:

“Sarebbe grandioso avere dei sequel. Super titoli come Game Night o titoli specifici di questo genere sembrano essere geneticamente pensati per avere dei sequel. Vorrebbe dire che il film è andato bene ed è tutto quello che mi interessa a questo punto. È come i giocatori che stanno giocando i playoff e non stanno pensando al Super Bowl, ma in realtà lo stanno facendo. Di sicuro amerei l’idea che ci fossero dei seguiti e far sì che questi personaggi facciano altre cose folli sarebbe incredibile”.

Jason Bateman e Rachel McAdams interpretano Max e Annie che una sera, insieme ad altre coppie con cui si riuniscono settimanalmente per una serata di giochi di società, su proposta del carismatico fratello di Max, Brooks (Chandler), per gioco devono risolvere un misterioso delitto, con tanto di criminali e agenti federali improvvisati. Così anche quando Brooks viene rapito, fa tutto parte del gioco... vero? Ma non appena i sei partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, scoprono che né il “gioco” - né tantomeno Brooks - sono quel che sembrano. Nel corso di una caotica notte, gli amici si ritrovano sempre più invischiati in situazioni che progressivamente prendono delle pieghe inaspettate. Senza regole, senza punti e senza alcuna idea di chi siano tutti i giocatori, questa partita potrebbe rivelarsi la più divertente in assoluto... o la fine dei giochi.

Il film, le cui riprese sono state svolte ad Atlanta nell’aprile del 2017, è distribuito dalla New Line Cinema, compagnia di produzione facente parte del gruppo della Warner Brothers Entertainment.

Diretto dal giovane John Francis Daley e da Jonathan Goldstein, entrambi autori della sceneggiatura del film Marvel Spider-Man: Homecoming, lo script del film è a cura di Mark Perez (Herbie – Il super maggiolino). Nel cast artistico figurano Jesse Plemons, Rachel McAdams, Jason Bateman, Chelsea Peretti, Billy Magnussen, Kyle Chandler, Sharon Horgan e Kylie Bunbury.

Game Night: Indovina chi muore stasera? sarà distribuito negli Stati Uniti dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 23 febbraio, mentre in Italia dovremo attendere il 1° maggio.