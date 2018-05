Lo sceneggiatore de La Bella e La Bestia scriverà il sequel di Bright

La notizia, riportata inizialmente da The Hollywood Reporter, è che Evan Spiliotopoulos (Hercules), sarà l'autore del sequel di Bright, il film fantasy di Netflix, con Will Smith.

Joel Edgerton tornerà anch'egli, nei panni di Nick Jakoby. Il primo film di Bright è uscito sulla piattaforma di streaming digitale il 22 dicembre scorso, e ha avuto un enorme successo di pubblico: la critica l'aveva bocciato, con un misero 28% di rating su Rotten Tomatoes, mentre gli spettatori gli hanno conferito, sempre sulla stessa piattaforma, l'88% di giudizi positivi.

Bright è ambientato in un presente alternativo al nostro, ed è stato diretto da David Ayer (Suicide Squad). La storia segue due poliziotti molto diversi tra loro: Ward è un umano interpretato da Will Smith e Jakoby, un orco interpretato da Joel Edgerton. i due, durante una notte di pattuglia, si troveranno ad affrontare degli eventi che li porteranno ad alterare il futuro, per come il loro mondo lo conosce. I due poliziotti dovranno, oltre a cercare di convivere con le differenze evidenti di "specie"combattere l'assalto dei nemici e lavorare insieme per proteggere una reliquia che, nelle mani sbagliate potrebbe avere il potere di distruggere tutto.

