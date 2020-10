ll sorriso di Julia Roberts e le altre incredibili assicurazioni sui corpi delle star

É risaputo quanto le star di Hollywood siano eccentriche e capricciose e, quanto ci tengano ad apparire sempre al meglio. Nel corso degli anni è diventata particolarmente comune tra le celebrity la pratica di stipulare delle assicurazioni per la salvaguardia delle parti migliori del proprio corpo.

Apripista in tal senso è stata Julia Roberts che stasera vedremo su Paramount Channel con I Perfetti Innamorati. L'attrice ha deciso infatti di assicurare il suo inconfondibile sorriso per oltre 40 milioni di dollari. Si dice che piccole variazioni nel colore dei denti o dell'aspetto delle gengive potrebbero permetterle di pretendere un cospicuo rimborso.

Sembra che poi John Travolta temendo di essere colpito calvizie lo ha spinto di stipulare una polizza di diversi milioni di dollari sulla amatissima chioma. Daniel Craig sembra invece non avere particolari preferenze ma, nel corso delle riprese di Casino Royale, non volendo rinunciare anche alle scene più rischiose, ha deciso di assicurare totalmente il suo corpo per circa 8 milioni e mezzo di dollari.

Angelina Jolie ha invece voluto stipulare una polizza sulle sua carnose ad affascinanti labbra, che sono state valutate per una cifra pari a 27 milioni di dollari. Jennifer Lopez che sembra non essere particolarmente amata dalle colleghe, ha deciso di assicurare la parte migliore di se, ovvero il suo straordinario fondoschiena per circa 25 milioni di dollari.