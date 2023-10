ll film di Taylor Swift sarà al cinema solo nel weekend? Ecco quando vederlo

Il film di Taylor Swift è appena uscito e ha già fatto piazza pulita al box office battendo titoli come L'Esorcista. Eppure la sua proiezione sembra essere molto più ristretta rispetto a questi altri.

Il film di Taylor Swift è infatti disponibile nelle sale solamente nei weekend. Una scelta piuttosto inusuale per i fan, che passano l'intera settimana aspettando l'arrivo del weekend per un (re)watch tanto atteso.

Ci sono diverse possibili ragioni dietro a tale scelta: c'è chi pensa che sia fatta per mantenere gli swifties a scuola durante la settimana, chi invece crede che serva a replicare l'attesa e l'atmosfera di un concerto. (Riguardo a quest'ultimo effetto, ultimamente diversi video hanno immortalato i fan della Swift scatenarsi nelle sale cinematografiche) Qualunque sia la ragione, e indipendentemente dalle preferenze del pubblico, il film non può essere visionato in mezzo alla settimana.

C'è fino al 20 Novembre per poterlo vedere. Dopo quella data c'è un'alta probabilità che venga posticipato il termine di proiezione, o che possa essere portato sulle grande piattaforme streaming.

Che ne pensate della scelta della Swift di proiettare il suo film solamente nei weekend? Ma soprattutto: siete già andati a guardare Taylor Swift: The Eras Tour? Lasciateci un commento per farci sapere le vostre risposte!