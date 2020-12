ll cavaliere oscuro incluso nel National Film Registry insieme a Grease e Shrek

La Biblioteca del Congresso ha inserito 25 nuovi titoli nel National Film Registry, tra Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, The Blues Brothers di John Landis e Grease. Il registro si occupa di preservare materiale filmico considerato di valore 'storico, culturale ed estetico'. Si tratta di film che hanno almeno 10 anni e sono americani.

Ecco la lista completa del 2020, con i 25 titoli inseriti nel National Film Registry:



- Suspense (1913)

- Charlot si distingue (1914)

- Bread (1918)

- La battaglia del secolo (1927)

- With Car and Camera Around the World (1929)

- Due cuori in cielo (1943)

- La preda della belva (1950)

- L'uomo dal braccio d'oro (1955)

- I gigli del campo (1963)

- Arancia meccanica (1971)

- Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971)

- Wattstax (1973)

- Grease - Brillantina (1978)

- The Blues Brothers - I fratelli Blues (1980)

- Losing Ground (1982)

- Il lenzuolo viola (1982)

- Il circolo della fortuna e della felicità (1993)

- El diablo nunca duerme (1994)

- Buena Vista Social Club (1999)

- The Ground (1993-2001)

- Shrek (2001)

- Mauna Kea: Temple Under Siege (2006)

- The Hurt Locker (2008)

- Il cavaliere oscuro (2008)

- Freedorm riders (2010)



I film vengono selezionati dopo svariate candidature giunte dal pubblico al curatore della cineteca e i membri della National Film Preservation Board, che in seguito scelgono i 25 titoli.



