ll casting per il reboot di Spawn di Todd McFarlane è ufficialmente iniziato

Il regista ha usato il suo account Instagram per confermare che il casting perè in corso e, nel frattempo, ha anche incontrato Mark A.Z. Dippe, che ha diretto la precedente versione del cinecomic.

Nessuno degli attori è stato ufficialmente scelto per Spawn, anche se in passato McFarlane ha parlato di nomi quali Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx per i ruoli chiave. Di certo, considerata la cura con la quale DiCaprio sceglie i suoi ruoli, un horror a basso budget non dovrebbe essere particolarmente ammaliante per il Premio Oscar.

Spawn è un fumetto di culto la cui storia ruota attorno ad Al Simmons, un assassino che viene tradito dai suoi capi e brutalmente assassinato. Dopodiché fa un patto con il diavolo per tornare sulla Terra nei panni di Hellspawn per rivedere la sua famiglia e, nel processo, diventa un antieroe per le strade di New York. Il fumetto è meglio conosciuto per lo stile artistico e la mitologia densa di McFarlane, ed è stato precedentemente adattato in live-action nel 1997.

Questa prima versione non ebbe un successo strepitoso, ma comunque adesso il progetto è riavviato e McFarlane ha dichiarato che, se tutto andrà secondo i piani, la pellicola dovrebbe uscire nel 2019.