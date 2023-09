Lizzo, ancora una denuncia! 'Ambiente lavorativo razzista e sessualizzato'

Le acque non si calmano ancora per Lizzo! Dopo le accuse di molestie da parte delle sue ballerine, emergono nuove denunce nei confronti della pop star e stavolta arrivano dritte dalla stilista che ha disegnato i costumi del suo staff durante il suo recente tour.

Per Asha Daniels, che ha presentato denuncia nei confronti della cantante, Lizzo avrebbe creato un "ambiente di lavoro sessualizzato, razzista e illegale", le stesse imputazioni presentate qualche mese fa quando Lizzo respinse tutte le accuse.

Secondo quanto riporta The Wrap, Daniels accusa il team di Lizzo di aver fatto commenti razzisti e grassofobici e in particolare di aver preso in giro le donne. Ma l'accusa più grave sarebbe quella di molestie sessuali: "La mia esperienza è stata degradante: lavoro fisico forzato, rifiuto di cure mediche, molestie sessuali e molestie razziali... da parte del team di Lizzo", riportano i documenti legali della denuncia.

La stilista, inoltre, afferma di soffrire di ansia e e disturbo da stress post-traumatico anche a seguito di un incidente avvenuto sul set dove Daniels si sarebbe ferita a causa di un pesante appendiabiti che qualcuno le avrebbe fatto scivolare sul piede.

Dal canto suo, Lizzo ha mostrato rabbia nei confronti del mancato supporto dei suoi colleghi: adesso che fioccano nuove accuse come si evolverà la situazione e soprattutto quale sarà il futuro della cantante? Al momento, secondo alcuni rumor, Lizzo non si esibirà al Super Bowl 2024.